В Украине в рядах сил обороны погиб еще один боец из Грузии

В бою в рядах сил обороны Украины погиб еще один боец из "Грузинского легиона".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили в своих соцсетях.

Мамулашвили в сообщениях рассказал, что погиб Захария Шубитидзе, который был командиром отделения.

Rest in peace young wolf, we will see you soon! @georgian_legion

Zakaria Shubitidze squad Commander , our last photo together... pic.twitter.com/NHSzidDKzW