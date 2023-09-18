В Украине в рядах сил обороны погиб еще один боец из Грузии

В бою в рядах сил обороны Украины погиб еще один боец из "Грузинского легиона".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили в своих соцсетях.

Мамулашвили в сообщениях рассказал, что погиб Захария Шубитидзе, который был командиром отделения.

Rest in peace young wolf, we will see you soon! @georgian_legion

Zakaria Shubitidze squad Commander , our last photo together... pic.twitter.com/NHSzidDKzW — Mamuka Mamulashvili (@Mamulashvili_M) September 18, 2023

Он называет Шубитидзе "одним из лучших" в легионе.

Обстоятельства гибели Шубитидзе пока неизвестны.

По подсчетам грузинских СМИ, за все время полномасштабной войны в рядах сил обороны Украины погибли более 40 грузинских бойцов. Часть из них поехали в Украину добровольцами, часть уже длительное время проживали в Украине и имели там семью.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель 22-летнего Сэмюэля Ньюи в боях на востоке Украины, где он воевал на стороне украинских военных.

На прошлой неделе в Украине в прифронтовом районе Донецкой области погибли испанский и канадский волонтеры.