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В Украине в рядах сил обороны погиб еще один боец из Грузии

Понедельник, 18 сентября 2023, 18:51

В бою в рядах сил обороны Украины погиб еще один боец из "Грузинского легиона".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили в своих соцсетях.

Мамулашвили в сообщениях рассказал, что погиб Захария Шубитидзе, который был командиром отделения.

Он называет Шубитидзе "одним из лучших" в легионе.

Обстоятельства гибели Шубитидзе пока неизвестны.

По подсчетам грузинских СМИ, за все время полномасштабной войны в рядах сил обороны Украины погибли более 40 грузинских бойцов. Часть из них поехали в Украину добровольцами, часть уже длительное время проживали в Украине и имели там семью.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании подтвердило гибель 22-летнего Сэмюэля Ньюи в боях на востоке Украины, где он воевал на стороне украинских военных.

На прошлой неделе в Украине в прифронтовом районе Донецкой области погибли испанский и канадский волонтеры.

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