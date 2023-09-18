Парламент Іспанії вперше в історії проведе засідання кількома мовами

Іспанський парламент у вівторок проведе своє перше повністю багатомовне засідання з перекладачами на каталонську, баскську та галісійську мови на тлі боротьби за підтримку цих партій у майбутній коаліції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Euractiv.

Для роботи в багатомовному режимі парламент Іспанії найняв шістьох перекладачів, які відповідатимуть за переклад виступів і промов депутатів із Каталонії, Країни Басків і Галісії на кастильський діалект іспанської – згідно з Конституцією Іспанії, вона є першою офіційною мовою країни.

Також можна буде послухати переклад і неофіційними мовами Іспанії, як-то астурійською або арагонською.

Цього тижня очікується остаточне затвердження пропозиції про реформування регламенту парламенту Іспанії, що дозволить запровадити використання офіційних мов країни на пленарних засіданнях, у комітетах, письмових документах та всіх парламентських процедурах.

Мовне питання, однак, в Іспанії має більше політичний характер, зазначає Euractiv.

Згідно з офіційною статистикою, іспанська мова, якою розмовляють майже 493 мільйони людей, є другою найпоширенішою рідною мовою у світі і третьою мовою, якою найчастіше користуються в інтернеті.

Водночас у Каталонії станом на 2021 рік лише 32,4% з майже восьмимільйонного населення регіону використовували каталонську як мову побутового спілкування.

Залучення перекладачів до роботи парламенту Іспанії є спробою чинного голови уряду, лідера соціалістів Педро Санчеса, заручитись підтримкою регіональних партій – двох каалонських, двох баскських і однієї галісійської – для продовження свого мандата ще на чотири роки.

Санчес раніше відхилив прохання очільника правої Народної партії, яка перемогла на останніх парламентських виборах, Альберто Нуньєса Фейхоо підтримати його під час голосування за формування уряду.