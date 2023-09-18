Парламент Испании впервые в истории проведет заседание на нескольких языках

Испанский парламент во вторник проведет свое первое полностью многоязычное заседание с переводчиками на каталонский, баскский и галисийский языки на фоне борьбы за поддержку этих партий в будущей коалиции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Для работы в многоязычном режиме парламент Испании нанял шестерых переводчиков, которые будут отвечать за перевод выступлений и речей депутатов из Каталонии, Страны Басков и Галисии на кастильский диалект испанского – согласно Конституции Испании, он является первым официальным языком страны.

Также можно будет послушать перевод и на неофициальные языки Испании, такие как астурийский или арагонский.

На этой неделе ожидается окончательное утверждение предложения о реформировании регламента парламента Испании, что позволит ввести использование официальных языков страны на пленарных заседаниях, в комитетах, письменных документах и всех парламентских процедурах.

Языковой вопрос, однако, в Испании имеет больше политический характер, отмечает Euractiv.

Согласно официальной статистике, испанский язык, на котором говорят почти 493 миллиона человек, является вторым самым распространенным родным языком в мире и третьим языком, которым чаще всего пользуются в интернете.

В то же время в Каталонии по состоянию на 2021 год только 32,4% из почти восьмимиллионного населения региона использовали каталонский как язык бытового общения.

Привлечение переводчиков к работе парламента Испании является попыткой действующего главы правительства, лидера социалистов Педро Санчеса, заручиться поддержкой региональных партий – двух каалонских, двух баскских и одной галисийской – для продления своего мандата еще на четыре года.

Санчес ранее отклонил просьбу главы правой Народной партии, победившей на последних парламентских выборах, Альберто Нуньеса Фейхоо поддержать его во время голосования за формирование правительства.