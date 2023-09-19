Білий дім: Байден хоче почути оцінку Зеленського ситуації на полі бою

Президент США Джо Байден з нетерпінням чекає зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі для обговорення українського контрнаступу.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу в Нью-Йорку заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

За словами Кірбі, президент США хоче запевнити колегу, що коли Сполучені Штати кажуть, що залишатимуться з Україною, допоки це буде необхідно, то в Києві мають розуміти, що підтримка продовжуватиметься.

"Президент Байден з нетерпінням чекає, щоб почути від президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають – свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою", – сказав він.

Як додав Кірбі, президенти зустрінуться у Білому домі в критично важливий час, коли Збройні сили України досягають успіхів під час контрнаступу, а РФ звертається по військову допомогу до країн-вигнанців, зокрема КНДР.

Він додав, що президент Зеленський у публічному та приватному порядку постійно висловлював вдячність за підтримку Сполученими Штатами ЗСУ.

У понеділок увечері президент України повідомив про прибуття до США для участі в заходах Генеральної асамблеї ООН та зустрічей з американськими посадовцями.

У Вашингтоні Зеленський проведе переговори з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу, військовим керівництвом, а також американським бізнесом, журналістами й громадою.

Візит Зеленського відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 23 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.

Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.