Белый дом: Байден хочет услышать оценку Зеленского ситуации на поле боя

Президент США Джо Байден с нетерпением ждет встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме для обсуждения украинского контрнаступления.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге в Нью-Йорке заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

По словам Кирби, президент США хочет заверить коллегу, что когда Соединенные Штаты говорят, что будут оставаться с Украиной пока это будет необходимо, то в Киеве должны понимать, что поддержка будет продолжаться.

"Президент Байден с нетерпением ждет, чтобы услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогресс, которого они достигают – своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", – сказал он.

Как добавил Кирби, президенты встретятся в Белом доме в критически важное время, когда Вооруженные силы Украины достигают успехов во время контрнаступления, а РФ обращается за военной помощью к странам-изгоям, в частности КНДР.

Он добавил, что президент Зеленский в публичном и частном порядке постоянно выражал благодарность поддержку Соединенными Штатами ВСУ.

В понедельник вечером президент Украины сообщил о прибытии в США для участия в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН и встреч с американскими чиновниками.

В Вашингтоне Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством, а также американским бизнесом, журналистами и общественностью.

Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределено, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.