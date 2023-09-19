Ердоган каже, що Путін "на боці якнайшвидшого припинення війни"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вірить у бажання президента РФ Владіміра Путіна якнайшвидше закінчити війну в Україні.

Про це Ердоган сказав під час інтерв'ю американській телекомпанії PBS у Нью-Йорку, де він бере участь у Генеральній асамблеї ООН, повідомляє "Європейська правда".

"Я повинен бути дуже чітким і дуже відвертим. Цілком очевидно, що ця війна триватиме довго. Нам би хотілось дуже сподіватись, щоб війна якнайшвидше закінчилася. І Путін фактично на боці якнайшвидшого припинення цієї війни", – сказав Ердоган.

На уточнювальне запитання, чому він так вважає, Ердоган пояснив, що просто "бере до уваги" слова Путіна.

"Путін на боці якнайшвидшого припинення цієї війни. Ось що він сказав. І я вірю його словам", – заявив турецький президент.

Він також зазначив, що навряд чи вийде переконати Путіна у переговорах залишити Крим.

"Ще у 2014 році у мене були певні дискусії та переговори з президентом Путіним щодо Криму. І я не мав успіху в своїх міркуваннях. І я не міг змусити їх вийти з Криму. І я думаю, що поки це теж не вийде. Думаю, час покаже", – сказав Ердоган.

У цьому ж інтерв’ю Ердоган заявив, що довіряє Росії так само, як і Заходу.

Раніше Ердоган закликав не "маргіналізувати" Росію в переговорах, спрямованих на відновлення угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

Путін зустрівся з Ердоганом у Сочі на початку вересня. Турецький президент сподівався відновити "зернову угоду", але зазнав невдачі. Детально про це "ЄвроПравда" писала у статті: Провал Ердогана. Чим завершилася спроба лідера Туреччини домовитися з Путіним про зерно.