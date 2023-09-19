Эрдоган: Путин на стороне скорейшего прекращения войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что верит в желание президента РФ Владимира Путина как можно быстрее закончить войну в Украине.

Об этом Эрдоган сказал во время интервью американской телекомпании PBS в Нью-Йорке, где он участвует в Генеральной ассамблее ООН, сообщает "Европейская правда".

"Я должен быть очень четким и очень откровенным. Совершенно очевидно, что эта война продлится долго. Нам бы хотелось очень надеяться, чтобы война как можно быстрее закончилась. И Путин фактически на стороне скорейшего прекращения этой войны", – сказал Эрдоган.

На уточняющий вопрос, почему он так считает, Эрдоган пояснил, что просто "принимает во внимание" слова Путина.

"Путин на стороне скорейшего прекращения этой войны. Вот что он сказал. И я верю его словам", – заявил турецкий президент.

Он также отметил, что вряд ли получится убедить Путина в переговорах оставить Крым.

"Еще в 2014 году у меня были определенные дискуссии и переговоры с президентом Путиным по Крыму. И я не имел успеха в своих рассуждениях. И я не мог заставить их выйти из Крыма. И я думаю, что пока это тоже не получится. Думаю, время покажет", – сказал Эрдоган.

В этом же интервью Эрдоган заявил, что доверяет России так же, как и Западу.

Ранее Эрдоган призвал не "маргинализировать" Россию в переговорах, направленных на возобновление соглашения об экспорте украинского зерна через Черное море.

Путин встретился с Эрдоганом в Сочи в начале сентября. Турецкий президент надеялся восстановить "зерновое соглашение", но потерпел неудачу. Подробно об этом "ЕвроПравда" писала в статье: Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне.