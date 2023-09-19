ЗМІ: Вугілля з окупованої РФ території України продається в Туреччині

Цього року до Туреччини експортували вугілля з анексованих Росією територій України на суму щонайменше 14,3 млн доларів.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані російської митниці, які вивчило агентство Reuters.

Згідно з ними, у період з лютого по липень 2023 року до Туреччини доставили близько 160 400 тонн вугілля з окупованих Донецької та Луганської областей.

Три виробники, перелічені в митних даних, підтвердили Reuters, що відвантажували вугілля з цих двох регіонів до Туреччини протягом цього періоду.

Як свідчать дані, Туреччина була найбільшим пунктом призначення для експорту вугілля з окупованих Росією територій України, на яку припадає 95% поставок з лютого по липень 2023 року.

За інформацією Reuters, який посилається на російську базу даних, продавці вугілля зареєстровані в РФ та на окупованих територіях України.

Дані митниці вказують, що покупці мають реєстрацію Гонконгу, ОАЕ та офшорних юрисдикцій, включаючи Беліз і Британські Віргінські острови.

Туреччина, великий споживач та імпортер вугілля, наразі збільшує частку вугілля у виробництві електроенергії, частку якої з імпортованого вугілля Анкара збільшила на чверть у порівнянні з першою половиною 2022 року.

Раніше повідомлялося, що держави-члени Європейського Союзу в жовтні можуть почати обговорення нового, вже дванадцятого за ліком, пакета санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, який також міститиме подальші кроки, спрямовані на боротьбу з обходом Росією санкцій ЄС через треті країни, як-то Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина.

Перед цим міністерство фінансів США в межах останнього оголошеного пакета санкцій проти військово-промислового комплексу також запровадило обмеження щодо закордонних компаній, які допомагали РФ із імпортом технологій, зокрема турецьких.