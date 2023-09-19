СМИ: Уголь с оккупированной РФ территории Украины продается в Турции

В этом году в Турцию экспортировали угля с аннексированных Россией территорий Украины на сумму не менее 14,3 млн долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные российской таможни, которые изучило агентство Reuters.

Согласно им, в период с февраля по июль 2023 года в Турцию доставили около 160 400 тонн угля из оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Три производителя, перечисленные в таможенных данных, подтвердили Reuters, что отгружали уголь из этих двух регионов в Турцию в течение этого периода.

Как свидетельствуют данные, Турция была крупнейшим пунктом назначения для экспорта угля с оккупированных Россией территорий Украины, на которую приходится 95% поставок с февраля по июль 2023 года.

По информации Reuters, который ссылается на российскую базу данных, продавцы угля зарегистрированы в РФ и на оккупированных территориях Украины.

Данные таможенники указывают, что покупатели имеют регистрацию Гонконга, ОАЭ и оффшорных юрисдикций, включая Белиз и Британские Виргинские острова.

Турция, крупный потребитель и импортер угля, сейчас увеличивает долю угля в производстве электроэнергии, долю которой из импортируемого угля Анкара увеличила на четверть по сравнению с первой половиной 2022 года.

Ранее сообщалось, что государства-члены Европейского Союза в октябре могут начать обсуждение нового, уже двенадцатого по счету, пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, который также будет содержать дальнейшие шаги, направленные на борьбу с обходом Россией санкций ЕС через третьи страны, как-то Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

Перед этим министерство финансов США в рамках последнего объявленного пакета санкций против военно-промышленного комплекса также ввело ограничения в отношении зарубежных компаний, которые помогали РФ с импортом технологий, в частности турецких.