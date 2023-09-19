Новый глава Минобороны впервые участвует в "Рамштайне"
Новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров впервые участвует в четверг в заседании формата "Рамштайн", которое проходит в Германии.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Это уже 15-е по счету заседание контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с США.
Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу, поздравил Умерова с новой должностью.
"На прошлой неделе у нас был хороший разговор, и сегодня утром мы также имели возможность сесть вместе. Рустем, я надеюсь на тесное сотрудничество с тобой и твоей командой. И я знаю, что все здесь тоже", – сказал Остин.
Глава Пентагона также поблагодарил экс-министра Алексея Резникова "за его тяжелый труд и преданность – и за все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире".
Во вступительной речи Остин сообщил, что Украина вскоре получит от США танки M1 Abrams.