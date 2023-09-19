Новый глава Минобороны впервые участвует в "Рамштайне"

Новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров впервые участвует в четверг в заседании формата "Рамштайн", которое проходит в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это уже 15-е по счету заседание контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с США.

Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая встречу, поздравил Умерова с новой должностью.

"На прошлой неделе у нас был хороший разговор, и сегодня утром мы также имели возможность сесть вместе. Рустем, я надеюсь на тесное сотрудничество с тобой и твоей командой. И я знаю, что все здесь тоже", – сказал Остин.

Остин и Умеров на заседании формата "Рамштайн" 19 сентября

Глава Пентагона также поблагодарил экс-министра Алексея Резникова "за его тяжелый труд и преданность – и за все, что он сделал для свободной Украины в безопасном мире".

Во вступительной речи Остин сообщил, что Украина вскоре получит от США танки M1 Abrams.