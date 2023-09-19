Угорщина проведе найбільші за останні роки військові навчання

Угорщина запланувала на листопад проведення військових навчань, які стануть найбільшими за останні роки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю Magyar Nemzet заявив начальник Генштабу Угорщини Габор Беренді.

За його словами, розв'язана РФ війна проти України змусила Угорщину "по-новому подивитися на ситуацію" і "струсити армію".

Беренді розповів, що під час двох попередніх військових навчань перевірили готовність і швидкість реагування військ.

"У листопаді ми проведемо набагато масштабніші навчання, під час яких не тільки здійснимо військові маневри у восьми населених пунктах країни, а й оцінимо можливості співробітництва угорських сил оборони та цивільної адміністрації", – сказав він.

Нагадаємо, 11 вересня видання Financial Times повідомило, що НАТО на наступний рік готує найбільші спільні командно-штабні навчання з часів холодної війни, в яких візьмуть участь понад 40 тисяч військовослужбовців.