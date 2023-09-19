У Гельсінкі студенти проводять демонстрацію проти уряду

У фінській столиці Гельсінкі студенти місцевого університету проводять демонстрацію у головній будівлі вишу проти політики уряду країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Студенти протестують проти скорочень фінансування освіти, які збирається здійснити уряд прем'єр-міністра Петтері Орпо.

Вони вимагають звернути увагу на становище студентів, яке погіршується через анонсовані владою скорочення. Вони також просять свій виш зайняти чітку позицію з цього приводу.

Yle

Yle

Учасники протесту також нагадують, що економічна ситуація в країні не сприяє поліпшенню становища студентів.

Раніше фінське Міністерство фінансів представило проєкт держбюджету, в якому, зокрема, державні виплати та субсидії на дошкільну та базову освіту буде скорочено на 130 мільйонів євро.

Нагадаємо, на початку вересня у Гельсінкі пройшла масштабна демонстрація проти расизму під назвою "Ми не замовкнемо" (Me emme vaikene).

Учасники демонстрації вимагали від уряду дотримуватися конституції Фінляндії та міжнародних угод, а також гарантувати рівне і недискримінаційне суспільство для всіх.