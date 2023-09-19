В Хельсинки студенты проводят демонстрацию против правительства

В финской столице Хельсинки студенты местного университета проводят демонстрацию в главном здании вуза против политики правительства страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Студенты протестуют против сокращений финансирования образования, которые собирается осуществить правительство премьер-министра Петтери Орпо.

Они требуют обратить внимание на положение студентов, которое ухудшается из-за анонсированных властями сокращений. Они также просят свой вуз занять четкую позицию по этому поводу.

Yle

Yle

Протестующие также напоминают, что экономическая ситуация в стране не способствует улучшению положения студентов.

Ранее финское Министерство финансов представило проект госбюджета, в котором, в частности, государственные выплаты и субсидии на дошкольное и базовое образование будут сокращены на 130 миллионов евро.

Напомним, в начале сентября в Хельсинки прошла масштабная демонстрация против расизма под названием "Мы не замолчим" (Me emme vaikene).

Участники демонстрации требовали от правительства соблюдать конституцию Финляндии и международные соглашения, а также гарантировать равное и недискриминационное общество для всех.