В правящей партии Грузии возмутились арестом счетов экс-генпрокурора из-за санкций США

В правящей партии Грузии возмутились решением Нацбанка заблокировать счета бывшему генпрокурору, который оказался в санкционном списке США.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

В Национальном банке Грузии сообщили, что ограничили доступ к банковским активам и финансовым операциям бывшему генпрокурору Отару Парцхаладзе автоматически после того, как он оказался в санкционном списке США за связи с российской ФСБ.

Лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе назвал шаг Нацбанка якобы противоречащим грузинской конституции и презумпции невиновности, поскольку со стороны США не предоставлено доказательств обвинений в отношении Парцхаладзе.

Напомним, США ввели санкции против экс-генпрокурора Грузии Парцхаладзе 14 сентября, его имя содержится в перечне подсанкционных лиц Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Из приведенной информации следует, что у экс-генпрокурора Грузии есть грузинское и российское гражданства.

Парцхаладзе назвал санкции США против него "венцом десятилетней дискредитационной кампании" и считает, что они были "инспирированы конкретными людьми".