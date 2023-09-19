Партія Ле Пен заявила, що повністю виплатила російську позику в 9 млн євро

Ультраправа французька партія "Національне об'єднання" у вівторок оголосила, що повністю виплатила позичені у 2014 році в нині ліквідованого Першого чесько-російському банку кошти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами керівника казначейства "Національного об’єднання" Кевіна Пфеффера, партія повернула наступнику Першого чесько-російського банку, компанії "Авиазапчасть", майже 6,089 мільйона євро, "включно з капіталом і відсотками".

"Це полегшення, враховуючи політичний аргумент, на який перетворився цей простий кредит", – сказав Пфеффер.

У партії заявляють, що таким чином повністю виплатили російський кредит у розмірі понад дев’яти мільйонів євро, узятий у 2014 році.

"Національне об’єднання" стверджувало, що було змушене взяти гроші в російського банку провал на останніх виборах у Франції, у зв’язку з чим у партії тоді виникли проблеми з фінансуванням.

Наступник Марін Ле Пен на посаді голови "Національного об'єднання" Жордан Барделла раніше говорив, що хоче завершити історію з кредитом до виборів у ЄС у 2014 році, аби дистанціюватися від звинувачень у симпатіях до Росії.

Барделла планує виплатити всі борги партії – близько 26 мільйонів євро – до президентських виборів у Франції, запланованих на 2027 рік.

На минулорічних виборах до парламенту "Національне об'єднання" отримало рекордні для себе 89 мандатів, що збільшило його державне фінансування з 5,2 до 10,2 мільйона євро на рік.

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