Ультраправая французская партия "Национальное объединение" во вторник объявила, что полностью выплатила средства, одолженные в 2014 году у ныне ликвидированного Первого чешско-российского банка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам руководителя казначейства "Национального объединения" Кевина Пфеффера, партия вернула преемнику Первого чешско-российского банка, компании "Авиазапчасть", почти 6,089 миллиона евро, "включая капитал и проценты".

"Это облегчение, учитывая политический аргумент, в который превратился этот простой кредит", – сказал Пфеффер.

В партии заявляют, что таким образом полностью выплатили российский кредит в размере более девяти миллионов евро, взятый в 2014 году.

"Национальное объединение" утверждало, что было вынуждено взять деньги у российского банка из-за провала на последних выборах во Франции, в связи с чем у партии тогда возникли проблемы с финансированием.

Преемник Марин Ле Пен на посту главы "Национального объединения" Жордан Барделла ранее говорил, что хочет завершить историю с кредитом до выборов в ЕС в 2024 году, чтобы дистанцироваться от обвинений в симпатиях к России.

Барделла планирует выплатить все долги партии – около 26 миллионов евро – до президентских выборов во Франции, запланированных на 2027 год.

На прошлогодних выборах в парламент "Национальное объединение" получило рекордные для себя 89 мандатов, что увеличило его государственное финансирование с 5,2 до 10,2 миллиона евро в год.

Читайте также: Друг не на словах: как Марин Ле Пен отказалась от Путина, но продолжает ему помогать.