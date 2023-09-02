Як Орбан міняє честь Угорщини на збереження відносин з Путіним

У серпні-вересні 2022 року в українсько-угорських відносинах вибухнула чергова бомба – освітня.

Угорський орган, що регулює шкільні освітні програми, схвалив до початку нового року підручник географії за 8-й клас. Найбільше обурення в Україні тоді викликала ілюстрація, на якій нашу країну розривають російський ведмідь та чоловіки в символіці США і Євросоюзу. І на додаток підпис під цим малюнком: "Кому має належати Україна?".

Та минув рік, і Угорщина стикнулася з рівно такою проблемою.

"Зрада" прийшла від країни, яку Орбан обрав собі у партнери. Маніпулятивні, ганебні тези антиугорської пропаганди знайшли… у нових російських підручниках!

Докладніше – у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та директора Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитра Тужанського Підручником по Орбану. Як пропаганда у школах РФ створила проблеми союзнику Путіна в Європі.

З 2023 року російські старшокласники будуть навчатися за новими "підручниками історії".

Їхнім співавтором став особисто Владімір Мединський – псевдонауковець та автор відомої фрази про "зайву хромосому народу Росії", у минулому – міністр культури РФ, а нині помічник президента Путіна та його радник з питань військової історії.

Слова "підручник історії" не дарма взяті в лапки, бо до історії як науки вони не мають жодного відношення. До речі, цей пропагандистський підручник, на відміну від згаданого вище угорського, є обов’язковим для використання у школах РФ.

Так, у книзі для учнів 11-го класу, як стверджують читачі, близько 100 сторінок приділено правлінню Владіміра Путіну.

18 сторінок присвячені так званій "СВО", як російська пропаганда називає нинішній етап агресії проти України, і тональність та рівень маніпуляцій роспропаганди у цих розділах нескладно уявити. Навіть в офіційному описі підручника у "Российской газете" анонсується, що його автори ділитимуться з дітьми міркуваннями про "причины возрождения нацизма на Украине".

Але навряд чи це здивує хоч когось в Україні.

А от в Угорщині цей підручник спричинив цілу бурю емоції.

Бо у ньому про нібито "дружню" до Кремля Угорщину йдеться у дуже схожій тональності.

Учасників революції-1956 в Угорщині вони називають фашистами та "повсталими радикалами", що боролися проти радянських пам’ятників.

Невелике угорське ліберальне видання G7.hu, яке першим дізналося про цей підручник і опублікувало вижимки з нього у перекладі угорською мовою, звернуло увагу на те, що риторика росіян про угорців ідентична тій, яку роспропаганда вживає стосовно українських революцій, включно з Революцією гідності.

Знову в усьому винна "рука Заходу", яка нібито керувала купкою "фашистів", і це призвело до кривавих подій, хоча загалом люди та керівники країни, мовляв, прагнули бути з Росією.

Для угорців революція 1956 року має сакральне значення. Напевно, навіть більше, ніж Революція гідності для українців. Навіть в угорській конституції повстання 1956 року визначено також як одне з трьох офіційних національних свят.

Понад те, для Віктора Орбана та його партії "Фідес" протягом усієї його політичної кар’єри ця історична подія була частиною його політичної платформи.

Публічне обурення через цю книгу об’єднало в Угорщині зараз усіх політиків та усі партії – за одним, але дуже великим винятком.

Цей виняток – Віктор Орбана та його команда. Майже всі вони мовчать. Вчора ввечері глава МЗС Угорщини Петер Сійярто став першим угорським посадовцем, який прокоментував ситуацію.

Для Орбана, схоже, неприпустимість сварки з Путіним зараз є куди вагомішою, ніж потреба захистити честь Угорщини.

Між тим тиск на Орбана з цього приводу триває.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка та Дмитра Тужанського Підручником по Орбану. Як пропаганда у школах РФ створила проблеми союзнику Путіна в Європі.