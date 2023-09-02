Как Орбан меняет честь Венгрии на сохранение отношений с Путиным

В августе-сентябре 2022 года в украинско-венгерских отношениях взорвалась очередная бомба – образовательная.

Венгерский орган, регулирующий школьные образовательные программы, одобрил к началу нового года учебник географии за 8-й класс. Наибольшее возмущение в Украине тогда вызвала иллюстрация, на которой нашу страну разрывают российский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. И в дополнение подпись под этим рисунком: "Кому должна принадлежать Украина?".

Но прошел год, и Венгрия столкнулась с ровно такой же проблемой.

"Зрада" пришла от страны, которую Орбан выбрал себе в партнеры. Манипулятивные, позорные тезисы антивенгерской пропаганды нашли... в новых российских учебниках!

Подробнее – в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и директора Института центральноевропейской стратегии Дмитрия Тужанского Учебником по Орбану. Как пропаганда в школах РФ создала проблемы союзнику Путина в Европе.

С 2023 года российские старшеклассники будут учиться по новым "учебникам истории".

Их соавтором стал лично Владимир Мединский – псевдоученый и автор известной фразы о "лишней хромосоме народа России", в прошлом – министр культуры РФ, а ныне помощник президента Путина и его советник по вопросам военной истории.

Слова "учебник истории" не зря взяты в кавычки, потому что к истории как науке они не имеют никакого отношения. Кстати, этот пропагандистский учебник, в отличие от упомянутого выше венгерского, является обязательным для использования в школах РФ.

Так, в книге для учеников 11-го класса, как утверждают читатели, около 100 страниц уделено правлению Владимира Путина.

18 страниц посвящены так называемой "СВО", как российская пропаганда называет нынешний этап агрессии против Украины, и тональность и уровень манипуляций роспропаганды в этих разделах несложно представить. Даже в официальном описании учебника в "Российской газете" анонсируется, что его авторы будут делиться с детьми рассуждениями о "причинах возрождения нацизма на Украине".

Но вряд ли это удивит хоть кого-то в Украине.

А вот в Венгрии этот учебник вызвал целую бурю эмоций.

Потому что в нем о якобы "дружественной" к Кремлю Венгрии говорится в очень похожей тональности.

Участников революции-1956 в Венгрии они называют фашистами и "восставшими радикалами", которые боролись против советских памятников.

Небольшое венгерское либеральное издание G7.hu, которое первым узнало об этом учебнике и опубликовало выдержки из него в переводе на венгерский язык, обратило внимание на то, что риторика россиян о венграх идентична той, которую роспропаганда употребляет в отношении украинских революций, включая Революцию достоинства.

Опять во всем виновата "рука Запада", которая якобы руководила кучкой "фашистов", и это привело к кровавым событиям, хотя в целом люди и руководители страны, мол, стремились быть с Россией.

Для венгров революция 1956 года имеет сакральное значение. Наверное, даже больше, чем Революция достоинства для украинцев. Даже в венгерской конституции восстание 1956 года определено также как один из трех официальных национальных праздников.

Более того, для Виктора Орбана и его партии "Фидес" на протяжении всей его политической карьеры это историческое событие было частью его политической платформы.

Публичное возмущение из-за этой книги объединило в Венгрии сейчас всех политиков и все партии – за одним, но очень большим исключением.

Это исключение – Виктор Орбана и его команда. Почти все они молчат. Вчера вечером глава МИД Венгрии Петер Сийярто стал первым венгерским чиновником, который прокомментировал ситуацию.

Для Орбана, похоже, недопустимость ссоры с Путиным сейчас куда весомее, чем потребность защитить честь Венгрии.

Между тем давление на Орбана по этому поводу продолжается.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко и Дмитрия Тужанского Учебником по Орбану. Как пропаганда в школах РФ создала проблемы союзнику Путина в Европе.