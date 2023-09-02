На Кіпрі за насильницькі дії на антимігрантському протесті заарештували 13 осіб

Тринадцять осіб було заарештовано у зв'язку з насильством, що сталося в п'ятницю ввечері під час акції протесту в кіпрському Лімасолі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Cyprus Mail.

Поліція повідомила, що близько 19:30 у п'ятницю близько 500 осіб поступово зібралися на стоянці GSO в Лімасолі, а згодом попрямували ходою вулицями міста на знак протесту проти прибуття мігрантів.

"Під час заходу 12 осіб були заарештовані за вчинення різних правопорушень. Деякі особи завдали зловмисних пошкоджень вітринам магазинів на набережній, а також підпалили сміттєві баки", – додали в поліції.

Ще одну особу, яка, ймовірно, є організатором акції, заарештували за рішенням суду. Усіх затриманих помістили під варту.

Під час інцидентів п'ятеро осіб звернулися до поліції із заявами про те, що на них напали невідомі особи, які побили їх.

Усіх їх доставили до лікарні загального профілю Лімасола, де їм надали першу медичну допомогу і згодом відпустили додому.

Президент Кіпру Нікос Хрістодулідес засудив те, що він назвав "зображенням ганьби", припустивши, що насильство було результатом дій групи дрібних злочинців, які не мають жодного відношення до міграційної ситуації.

Президент Кіпру заявив, що за останні шість місяців владі вдалося значно обмежити приплив мігрантів і збільшити кількість репатріантів, а також прискорити розгляд заяв про надання притулку на 80%.

Хрістодулідес заявив, що уряд підтримає власників магазинів, які постраждали під час насильства, і скликав зустріч з представниками поліції, щоб обговорити те, що сталося під час маршу.

Як повідомлялося, з початку року болгарські прикордонники запобігли спробі незаконного перетину кордону з боку Туреччини понад 100 тисяч разів.

Саме ризик нелегальної міграції є однією з причин, чому окремі країни ЄС блокують приєднання Болгарії до Шенгенської зони.