На Кипре за насильственные действия на антимигрантском протесте арестовали 13 человек

Тринадцать человек были арестованы в связи с насилием, произошедшим в пятницу вечером во время акции протеста в кипрском Лимассоле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Cyprus Mail.

Полиция сообщила, что около 19:30 в пятницу около 500 человек постепенно собрались на стоянке GSO в Лимассоле, а затем направились шествием по улицам города в знак протеста против прибытия мигрантов.

"Во время мероприятия 12 человек были арестованы за совершение различных правонарушений. Некоторые лица нанесли злонамеренных повреждений витринам магазинов на набережной, а также подожгли мусорные баки", – добавили в полиции.

Еще одного человека, который, вероятно, является организатором акции, арестовали по решению суда. Всех задержанных поместили под стражу.

Во время инцидентов пять человек обратились в полицию с заявлениями о том, что на них напали неизвестные лица, которые избили их.

Всех их доставили в больницу общего профиля Лимассола, где им оказали первую медицинскую помощь и впоследствии отпустили домой.

Президент Кипра Никос Христодулидес осудил то, что он назвал "изображением позора", предположив, что насилие было результатом действий группы мелких преступников, которые не имеют никакого отношения к миграционной ситуации.

Президент Кипра заявил, что за последние шесть месяцев властям удалось значительно ограничить приток мигрантов и увеличить количество репатриантов, а также ускорить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища на 80%.

Христодулидес заявил, что правительство поддержит владельцев магазинов, пострадавших во время насилия, и созвал встречу с представителями полиции, чтобы обсудить то, что произошло во время марша.

Как сообщалось, с начала года болгарские пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения границы со стороны Турции более 100 тысяч раз.

Именно риск нелегальной миграции является одной из причин, почему отдельные страны ЕС блокируют присоединение Болгарии к Шенгенской зоне.