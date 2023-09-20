Суд над РФ у Гаазі: у третій день слухань 32 країни виступають на підтримку України

У Міжнародному суді ООН у Гаазі тривають публічні слухання у справі про зловживання Росією Конвенцією про заборону геноциду: у третій день слухань у суді виступають 32 держави.

Про це повідомив кореспондент "Укрінформу" з Гааги, пише "Європейська правда".

32 держави долучилися до цієї справи, щоб підтримати Україну. Це безпрецедентна кількість країн, що беруть участь у процесі.

Йдеться про 26 держав-членів Європейського Союзу, окрім Угорщини, а також про Австралію, Канаду, Нову Зеландію, Норвегію, Ліхтенштейн і Велику Британію.

Першою слово у суді мала Німеччина, другою була Австралія, третім виступав представник групи країн, а саме – Австрії, Чехії, Словаччини та Ліхтенштейн, також спільно була представлена позиція Бельгії, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ірландії, Люксембургу, Румунії та Швеції.

Потім виступала Болгарія, після неї слово взяли Канада та Нідерланди. Після цього було оголошено перерву.

На виступ представника однієї країни виділено 10 хвилин, на виступ представника групи країн – 15 хвилин.

У своїх виступах країни представляли своє бачення справи та наводили статті Конвенції, які безпосередньо стосуються позову України.

Також деякі представники підкреслювали, що долучилися до справи як сторони Конвенції.

Слухання у справі проти Росії за звинуваченнями про порушення нею Конвенції про заборону геноциду почалися у Палаці миру у Гаазі 18 вересня.

Дивіться інтерв’ю "ЄП" з Оксаною Золотарьовою, заступницею агента України у Міжнародному суді, про те, що вимагає Україна у цій справі в Гаазі.

Докладно про цю справу також йде мова у статті: Як Росія відмовлялася від "геноциду". Репортаж з Гааги, з процесу в Міжнародному суді.