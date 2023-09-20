Глава МВС Німеччини хоче надати біженцям право голосувати на виборах

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пропонує розширити виборчі права для іноземців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Фезер є головою відділення Соціал-демократичної партії Німеччини у землі Гессен, де скоро пройдуть місцеві вибори.

"Ми хочемо наполегливо працювати на федеральному рівні та в Бундесраті, щоб усі люди, які проживають у муніципалітетах Гессену понад шість місяців, отримали право голосу на місцевому рівні", – йдеться у передвиборчій декларації місцевого відділення СДПН.

У відповідь на запит Bild у політсилі зазначили, що право голосу пропонують надати усім біженцям із німецькою посвідкою на проживання. Для її отримання зазвичай потрібно більше шести місяців.

Наразі лише громадяни ЄС, які проживають у Німеччині, мають право голосу на місцевих виборах.

Пропозиція Фезер передбачає, що голосувати зможуть також шукачі притулку, наприклад, з Афганістану, Сирії, Туреччини тощо.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що минулого року населення Німеччини зросло на 1,3% або понад 1,1 мільйона осіб: перш за все цьому сприяло переселення біженців з України.