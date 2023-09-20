Глава МВД Германии хочет предоставить беженцам право голосовать на местных выборах
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предлагает расширить избирательные права для иностранцев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Фезер является председателем отделения Социал-демократической партии Германии в земле Гессен, где скоро пройдут местные выборы.
"Мы хотим упорно работать на федеральном уровне и в Бундесрате, чтобы все люди, проживающие в муниципалитетах Гессена более шести месяцев, получили право голоса на местном уровне", – говорится в предвыборной декларации местного отделения СДПГ.
В ответ на запрос Bild в политсиле отметили, что право голоса предлагают предоставить всем беженцам с немецким видом на жительство. Для его получения обычно требуется более шести месяцев.
Сейчас только граждане ЕС, проживающие в Германии, имеют право голоса на местных выборах.
Предложение Фезер предусматривает, что голосовать смогут также искатели убежища, например, из Афганистана, Сирии, Турции и т.д.
Напомним, в июне стало известно, что в прошлом году население Германии выросло на 1,3% или более 1,1 миллиона человек: прежде всего этому способствовало переселение беженцев из Украины.