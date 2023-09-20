В МЗС України відреагували на обстріл РФ авто журналістів зі Швеції

У Міністерстві закордонних справ України засудили атаку ударним безпілотником російських сил на автомобіль шведських журналістів та назвали її воєнним злочином.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар опублікував речник МЗС Олег Ніколенко.

"Ми рішуче засуджуємо російську атаку дроном на команду TV4 у Запорізькій області… Усі мали чіткі маркування "преса". Це ще один воєнний злочин Росії проти журналістів", – заявив Ніколенко.

Нагадаємо, шведський телеканал TV4 повідомив, що його команда у вівторок зазнала атаки російського ударного безпілотника, коли працювала у Запорізькій області.

Автомобіль з обладнанням повністю згорів. Журналіст, фотокор і український продюсер залишились живі, тому що на момент влучання були не в машині.

Нагадаємо, у прифронтовому районі на Донеччині загинули іспанський та канадський волонтери.