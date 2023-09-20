В МИД Украины отреагировали на обстрел РФ авто журналистов из Швеции

В Министерстве иностранных дел Украины осудили атаку ударным беспилотником российских сил на автомобиль шведских журналистов и назвали ее военным преступлением.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий опубликовал представитель МИД Олег Николенко.

"Мы решительно осуждаем российскую атаку дроном на команду TV4 в Запорожской области... У всех были четкие маркировки "пресса". Это еще одно военное преступление России против журналистов", – заявил Николенко.

Напомним, шведский телеканал TV4 сообщил, что его команда во вторник подверглась атаке российского ударного беспилотника, когда работала в Запорожской области.

Автомобиль с оборудованием полностью сгорел. Журналист, фотокор и украинский продюсер остались живы, потому что на момент попадания были не в машине.

Напомним, в прифронтовом районе Донецкой области погибли испанский и канадский волонтеры.