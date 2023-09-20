У парламенті Грузії сталася бійка на тлі ситуації з Нацбанком і виконанням західних санкцій

У парламенті Грузії під час засідання опозиційні депутатки розгорнули плакат з посланням для російського корабля, протестуючи через ситуацію з Нацбанком і виконанням західних санкцій; після того між деякими депутатами сталася бійка.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Під час засідання, коли за трибуною виступала міністерка культури і спорту, опозиційні депутатки розгорнули плакат з посланням для російського корабля.

Таким чином опозиція протестувала проти відмови більшості винести на обговорення питання із сакціями США щодо колишнього генпрокурора Грузії Отара Парцхаладзе та реакцією Нацбанку, який спершу оголосив, що застосує санкції, а далі видав розпорядження, що рахунки підсанкційних громадян Грузії не блокуватимуть без обвинувального рішення грузинського суду.

Спікер через загострення ситуації оголосив технічну перерву.

У кулуарах сталося кілька бійок між депутатами після того, як представники опозиції назвали лідера правлячої "Грузинської мрії" російським шпигуном. Так, побилися двоє депутатів від "Мрії" з лідером "Стратегії Агмашенебелі".

Нагадаємо, після рішення в.о. керівника Нацбанку про виконання сакнцій щодо громадян Грузії її заступники пішли у відставку. Увечері під Нацбанком планують акцію протесту.