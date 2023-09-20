В парламенте Грузии произошла драка на фоне ситуации с Нацбанком и выполнением западных санкций

В парламенте Грузии во время заседания оппозиционные депутаты развернули плакат с посланием для российского корабля, протестуя из-за ситуации с Нацбанком и выполнением западных санкций; после этого между некоторыми депутатами произошла драка.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Во время заседания, когда за трибуной выступала министр культуры и спорта, оппозиционные депутаты развернули плакат с посланием для российского корабля.

Таким образом оппозиция протестовала против отказа большинства вынести на обсуждение вопрос с санкциями США в отношении бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе и реакцией Нацбанка, который сначала объявил, что применит санкции, а дальше издал распоряжение, что счета подсанкционных граждан Грузии не будут блокировать без обвинительного решения грузинского суда.

Спикер из-за обострения ситуации объявил технический перерыв.

В кулуарах произошло несколько драк между депутатами после того, как представители оппозиции назвали лидера правящей "Грузинской мечты" российским шпионом. Так, подрались двое депутатов от "Мечты" с лидером "Стратегии Агмашенебели".

Напомним, после решения и.о. руководителя Нацбанка о выполнении санкций в отношении граждан Грузии ее заместители ушли в отставку. Вечером под Нацбанком планируют акцию протеста.