Король Британії з дружиною прибули до Франції з державним візитом

Британське королівське подружжя – король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла – в середу вдень прибули до Франції з довгоочікуваним державним візитом, який відклали через протести проти пенсійної реформи.

Про це повідомила пресслужба Букінгемського палацу, пише "Європейська правда".

Чарльза й Каміллу в Парижі зустріла прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн.

Their Majesties The King and Queen have arrived in Paris for their first State Visit to France since His Majesty’s Accession. 🇫🇷



Leurs Majestés Le Roi et La Reine sont arrivés en France! #RoyalVisitFrance #VisiteRoyale pic.twitter.com/hrM35GDiKO — The Royal Family (@RoyalFamily) September 20, 2023

Після цього вони вирушили до Тріумфальної арки, де французькі й британські військово-повітряні сили здійснили спільний урочистий проліт.

An incredible welcome at the Arc de Triomphe to formally kick-off #RoyalVisitFrance! 🇫🇷



Invited by President @EmmanuelMacron, The King symbolically lit the eternal flame, which burns in memory of those who perished in the First and Second World Wars. pic.twitter.com/FaGIJ9a3xv — The Royal Family (@RoyalFamily) September 20, 2023

У середу ввечері королівське подружжя в Британії прийме у Версальському палаці президент Франції Емманюель Макрон. Із нагоди візиту там влаштують урочисту вечерю за участі зірок Британії та Франції.

Державний візит Камілли й Чарльза продовжиться в четвер у Парижі – тоді вони відвідають собор Паризької Богоматері, який відновлюють після руйнівної пожежі 2019 року.

А в п’ятницю вони завершать візит до Франції в місті Бордо на південному заході, де їм проведуть екскурсію на органічному винограднику. Це, ймовірно, є референсом до захоплення Чарльза екологією.

Нагадаємо, спочатку візит Чарльза і Камілли був запланований на 26-29 березня. Але 24 березня ця поїздка була "відкладена" через страйки проти пенсійної реформи, які тоді були в розпалі.

Король Чарльз III, який на той час ще не був коронований, мав приїхати до Франції у супроводі своєї дружини Камілли. Було заплановано кілька заходів у Парижі, а також візит до Бордо.

Перший закордонний візит суверена натомість відбувся в Берліні, куди король мав відправитися після перебування у Франції.