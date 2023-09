Король Британії з дружиною прибули до Франції з державним візитом

Британське королівське подружжя – король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла – в середу вдень прибули до Франції з довгоочікуваним державним візитом, який відклали через протести проти пенсійної реформи.

Про це повідомила пресслужба Букінгемського палацу, пише "Європейська правда".

Чарльза й Каміллу в Парижі зустріла прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн.

Their Majesties The King and Queen have arrived in Paris for their first State Visit to France since His Majesty’s Accession. 🇫🇷 Leurs Majestés Le Roi et La Reine sont arrivés en France! #RoyalVisitFrance #VisiteRoyale pic.twitter.com/hrM35GDiKO

Після цього вони вирушили до Тріумфальної арки, де французькі й британські військово-повітряні сили здійснили спільний урочистий проліт.

An incredible welcome at the Arc de Triomphe to formally kick-off #RoyalVisitFrance! 🇫🇷



Invited by President @EmmanuelMacron, The King symbolically lit the eternal flame, which burns in memory of those who perished in the First and Second World Wars. pic.twitter.com/FaGIJ9a3xv