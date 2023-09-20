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Король Британії з дружиною прибули до Франції з державним візитом

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Середа, 20 вересня 2023, 16:48

Британське королівське подружжя – король Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла – в середу вдень прибули до Франції з довгоочікуваним державним візитом, який відклали через протести проти пенсійної реформи.

Про це повідомила пресслужба Букінгемського палацу, пише "Європейська правда".

Чарльза й Каміллу в Парижі зустріла прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн.

Після цього вони вирушили до Тріумфальної арки, де французькі й британські військово-повітряні сили здійснили спільний урочистий проліт.

У середу ввечері королівське подружжя в Британії прийме у Версальському палаці президент Франції Емманюель Макрон. Із нагоди візиту там влаштують урочисту вечерю за участі зірок Британії та Франції.

Державний візит Камілли й Чарльза продовжиться в четвер у Парижі – тоді вони відвідають собор Паризької Богоматері, який відновлюють після руйнівної пожежі 2019 року.

А в п’ятницю вони завершать візит до Франції в місті Бордо на південному заході, де їм проведуть екскурсію на органічному винограднику. Це, ймовірно, є референсом до захоплення Чарльза екологією.

Нагадаємо, спочатку візит Чарльза і Камілли був запланований на 26-29 березня. Але 24 березня ця поїздка була "відкладена" через страйки проти пенсійної реформи, які тоді були в розпалі.

Король Чарльз III, який на той час ще не був коронований, мав приїхати до Франції у супроводі своєї дружини Камілли. Було заплановано кілька заходів у Парижі, а також візит до Бордо.

Перший закордонний візит суверена натомість відбувся в Берліні, куди король мав відправитися після перебування у Франції.

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