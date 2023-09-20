Король Британии с супругой прибыл во Францию с государственным визитом
Британская королевская чета – король Чарльз III и королева-консорт Камилла – в среду днем прибыли во Францию с долгожданным государственным визитом, который весной отложили из-за протестов против пенсионной реформы.
Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца, пишет "Европейская правда".
Чарльза и Камиллу в Париже встретила премьер-министр Франции Элизабет Борн.
Their Majesties The King and Queen have arrived in Paris for their first State Visit to France since His Majesty’s Accession. 🇫🇷— The Royal Family (@RoyalFamily) September 20, 2023
Leurs Majestés Le Roi et La Reine sont arrivés en France! #RoyalVisitFrance #VisiteRoyale pic.twitter.com/hrM35GDiKO
После этого они отправились к Триумфальной арке, где французские и британские военно-воздушные силы совершили совместный торжественный пролет.
An incredible welcome at the Arc de Triomphe to formally kick-off #RoyalVisitFrance! 🇫🇷— The Royal Family (@RoyalFamily) September 20, 2023
Invited by President @EmmanuelMacron, The King symbolically lit the eternal flame, which burns in memory of those who perished in the First and Second World Wars. pic.twitter.com/FaGIJ9a3xv
В среду вечером королевскую чету в Британии примет в Версальском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон. По случаю визита там устроят торжественный ужин с участием звезд Британии и Франции.
Государственный визит Камиллы и Чарльза продолжится в четверг в Париже – тогда они посетят собор Парижской Богоматери, который восстанавливают после разрушительного пожара 2019 года.
А в пятницу они завершат визит во Францию в городе Бордо на юго-западе, где им проведут экскурсию на органическом винограднике. Это, вероятно, является отсылкой к увлечению Чарльза экологией.
Напомним, изначально визит Чарльза и Камиллы был запланирован на 26-29 марта. Но 24 марта эта поездка была "отложена" из-за забастовок против пенсионной реформы, которые тогда были в разгаре.
Король Чарльз III, который в то время еще не был коронован, должен был приехать во Францию в сопровождении своей жены Камиллы. Было запланировано несколько мероприятий в Париже, а также визит в Бордо.
Первый зарубежный визит суверена вместо этого состоялся в Берлин, куда король должен был отправиться после Франции.