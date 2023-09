Король Британии с супругой прибыл во Францию с государственным визитом

Британская королевская чета – король Чарльз III и королева-консорт Камилла – в среду днем прибыли во Францию с долгожданным государственным визитом, который весной отложили из-за протестов против пенсионной реформы.

Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца, пишет "Европейская правда".

Чарльза и Камиллу в Париже встретила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Their Majesties The King and Queen have arrived in Paris for their first State Visit to France since His Majesty’s Accession. 🇫🇷 Leurs Majestés Le Roi et La Reine sont arrivés en France! #RoyalVisitFrance #VisiteRoyale pic.twitter.com/hrM35GDiKO

После этого они отправились к Триумфальной арке, где французские и британские военно-воздушные силы совершили совместный торжественный пролет.

An incredible welcome at the Arc de Triomphe to formally kick-off #RoyalVisitFrance! 🇫🇷



Invited by President @EmmanuelMacron, The King symbolically lit the eternal flame, which burns in memory of those who perished in the First and Second World Wars. pic.twitter.com/FaGIJ9a3xv