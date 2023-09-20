На півночі Швеції випав неочікувано ранній перший сніг
У шведській Лапландії у вівторок випав неочікувано ранній перший сніг і зірвав нормальне повсякденне життя північних містечок.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
19 вересня перший сніг випав у Кіруні – одному з найпівнічніших міст країни – і довколишніх громадах, після того опади повторилися і на вулицях досить багато снігу. Товщина покриву сягає від 10 до майже 40 см.
Ранній снігопад застав зненацька місцеві комунальні служби та призвів до скасування шкільних та рейсових автобусів у Кіруні й сусідніх містечках.
Міська влада закликала мешканців з приватними авто відкласти поїздки, які не є терміновими, через нерозчищений сніг на дорогах і через те, що переважна більшість водіїв ще не замінили шини на зимові.
Нагадаємо, у німецькому місті серед літа виводили на вулиці снігоприбиральну техніку після потужного граду.