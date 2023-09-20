На севере Швеции выпал неожиданно ранний первый снег

В шведской Лапландии во вторник выпал неожиданно ранний первый снег и сорвал нормальную повседневную жизнь северных городков.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

19 сентября первый снег выпал в Кируне – одном из самых северных городов страны – и близлежащих общинах, после того осадки повторились и на улицах лежит достаточно много снега. Толщина покрова достигает от 10 до почти 40 см.

Репортаж SVT

Ранний снегопад застал врасплох местные коммунальные службы и привел к отмене школьных и рейсовых автобусов в Кируне и соседних городках.

Репортаж SVT

Городские власти призвали жителей с частными автомобилями отложить поездки, которые не являются срочными, из-за нерасчищенного снега на дорогах и из-за того, что подавляющее большинство водителей еще не заменили шины на зимние.

Напомним, в немецком городе посреди лета выводили на улицы снегоуборочную технику после мощного града.