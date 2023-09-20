У МЗС розповіли, як писали позов проти РФ до Міжнародного суду в евакуаційному потязі

У Міністерстві закордонних справ готували позов до Міжнародного суду ООН за неправдивими звинуваченнями РФ у нібито геноциді на Донбасі прямо з евакуаційного потяга.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла Оксана Золотарьова, директорка департаменту міжнародного права й співагент України.

За її словами, справа "народжувалася" буквально в евакуаційному потязі уряду з Києва до Івано-Франківська.

"Частину документів готували наші юридичні радники, які знаходилися у Гаазі. 24 лютого вони вже почали створювати чорновик. А ми, зважаючи на те, що мали обмежений доступ до інтернету, доєднувалися до процесів у міру можливості", – розповіла Золотарьова.

Вона нагадала, що тоді після кібератак "лежала" електронна пошта МЗС України, як і сайт відомства.

"Але у всіх нас працював WhatsApp, і ми в ручному режимі погоджували усе з нашим керівництвом", – зазначила Оксана Золотарьова.

За її словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба майже одразу дав згоду на подання цієї скарги до Міжнародного суду ООН.

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