В МИД рассказали, как писали иск против РФ в Международный суд в эвакуационном поезде

В Министерстве иностранных дел готовили иск в Международный суд ООН по ложным обвинениям РФ в якобы геноциде на Донбассе прямо из эвакуационного поезда.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала Оксана Золотарева, директор департамента международного права и соагент Украины.

По ее словам, дело "рождалось" буквально в эвакуационном поезде правительства из Киева в Ивано-Франковск.

"Часть документов готовили наши юридические советники, которые находились в Гааге. 24 февраля они уже начали создавать черновик. А мы, несмотря на то, что имели ограниченный доступ к интернету, присоединялись к процессам по мере возможности", – рассказала Золотарева.

Она напомнила, что тогда после кибератак "лежала" электронная почта МИД Украины, как и сайт ведомства.

"Но у всех нас работал WhatsApp, и мы в ручном режиме согласовывали все с нашим руководством", – отметила Оксана Золотарева.

По ее словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба почти сразу дал согласие на подачу этой жалобы в Международный суд ООН.

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