Албанія приєднається до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України

Албанія висловила готовність приєднатися до декларації країн Групи семи щодо "гарантій безпеки" для України до того, як вона стане членом НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, під час двосторонньої зустрічі у Нью-Йорку прем’єр Албанії Еді Рама офіційно оголосив про готовність Албанії приєднатися до Спільної декларації G7 про так звані "гарантії безпеки" для України на період, поки вона не вступила до НАТО.

"Албанія стає 29-ою країною у цьому переліку союзників України", – зазначив Ігор Жовква.

Також він оголосив, що Албанія підписала з Україною декларацію про підтримку її майбутнього вступу до НАТО і стала 25-ю такою країною.

Нагадаємо, нещодавно до декларації G7 долучилися Словенія і Чорногорія.

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