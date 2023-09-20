Албания присоедилась к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины

Албания присоединилась к декларации стран Группы семи по "гарантиям безопасности" для Украины до того, как она станет членом НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, во время двусторонней встречи в Нью-Йорке премьер Албании Эди Рама официально объявил о готовности Албании присоединиться к Совместной декларации G7 о так называемых "гарантиях безопасности" для Украины на период, пока она не вступила в НАТО.

"Албания становится 29-й страной в этом перечне союзников Украины", – отметил Игорь Жовква.

Также он объявил, что Албания подписала с Украиной декларацию о поддержке ее будущего вступления в НАТО и стала 25-й такой страной.

Уточнено: из опубликованного позже коммюнике Офиса президента Украины о встрече лидеров следует, что Тирана уже присоединилась к декларации G7, а не только задекларировала готовность сделать это.

"Президент поблагодарил Албанию за присоединение к Совместной декларации G7 о поддержке Украины. Этот документ, в частности, является основой для дальнейших двусторонних соглашений между Украиной и ее партнерами", – говорится в заявлении.

Напомним, недавно к декларации G7 присоединились Словения и Черногория.

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