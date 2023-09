Посли G7 привітали відновлення Радою системи е-декларування

Посли країн "Групи семи" відреагували на схвалення Радою закону про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського, привітавши цей крок.

Про це йдеться у заяві в акаунті японського головування групи послів країн G7 в Києві у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 вітають прийняття законодавства про відновлення системи декларування активів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, наголосили дипломати, життєво важливо, щоб механізми гарантування відповідальності за точність у деклараціях не були послаблені.

G7 Ambassadors welcome the adoption of legislation reinstating the asset declaration system. In addition, it is vital that mechanisms to hold individuals to account for the accuracy of their declarations are not weakened.