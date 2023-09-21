Посли G7 привітали відновлення Радою системи е-декларування

Посли країн "Групи семи" відреагували на схвалення Радою закону про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського, привітавши цей крок.

Про це йдеться у заяві в акаунті японського головування групи послів країн G7 в Києві у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 вітають прийняття законодавства про відновлення системи декларування активів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, наголосили дипломати, життєво важливо, щоб механізми гарантування відповідальності за точність у деклараціях не були послаблені.

G7 Ambassadors welcome the adoption of legislation reinstating the asset declaration system. In addition, it is vital that mechanisms to hold individuals to account for the accuracy of their declarations are not weakened. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 20, 2023

Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який відновлює електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу.

Втім, головна правка 371 про відкриття реєстру декларацій негайно після ухвалення закону, а не через рік, не набрала необхідної кількості голосів.

Після цього президент Зеленський наклав вето на закон про відновлення електронного декларування, заявивши, що декларації мають бути відкритими одразу.

21 вересня Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето Зеленського.