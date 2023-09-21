Послы G7 приветствовали восстановление Радой системы е-декларирования

Послы стран "Группы семи" отреагировали на принятие Радой закона о е-декларировании с учетом вето президента Владимира Зеленского, приветствовав этот шаг.

Об этом говорится в заявлении в аккаунте японского председательства группы послов стран G7 в Киеве в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют принятие законодательства о восстановлении системы декларирования активов", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили дипломаты, жизненно важно, чтобы механизмы обеспечения ответственности за точность в декларациях не были ослаблены.

G7 Ambassadors welcome the adoption of legislation reinstating the asset declaration system. In addition, it is vital that mechanisms to hold individuals to account for the accuracy of their declarations are not weakened. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 20, 2023

Напомним, в начале сентября Верховная Рада приняла в целом закон, который восстанавливает электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Впрочем, главная правка 371 об открытии реестра деклараций немедленно после принятия закона, а не через год, не набрала необходимого количества голосов.

После этого президент Зеленский наложил вето на закон о восстановлении электронного декларирования, заявив, что декларации должны быть открыты сразу.

21 сентября Рада приняла закон о е-декларировании с учетом вето Зеленского.