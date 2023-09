Послы G7 приветствовали восстановление Радой системы е-декларирования

Послы стран "Группы семи" отреагировали на принятие Радой закона о е-декларировании с учетом вето президента Владимира Зеленского, приветствовав этот шаг.

Об этом говорится в заявлении в аккаунте японского председательства группы послов стран G7 в Киеве в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют принятие законодательства о восстановлении системы декларирования активов", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили дипломаты, жизненно важно, чтобы механизмы обеспечения ответственности за точность в декларациях не были ослаблены.

