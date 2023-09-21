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Послы G7 приветствовали восстановление Радой системы е-декларирования

Четверг, 21 сентября 2023, 08:41

Послы стран "Группы семи" отреагировали на принятие Радой закона о е-декларировании с учетом вето президента Владимира Зеленского, приветствовав этот шаг.

Об этом говорится в заявлении в аккаунте японского председательства группы послов стран G7 в Киеве в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 приветствуют принятие законодательства о восстановлении системы декларирования активов", – говорится в сообщении. 

Кроме того, отметили дипломаты, жизненно важно, чтобы механизмы обеспечения ответственности за точность в декларациях не были ослаблены.

Напомним, в начале сентября Верховная Рада приняла в целом закон, который восстанавливает электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Впрочем, главная правка 371 об открытии реестра деклараций немедленно после принятия закона, а не через год, не набрала необходимого количества голосов.

После этого президент Зеленский наложил вето на закон о восстановлении электронного декларирования, заявив, что декларации должны быть открыты сразу.

21 сентября Рада приняла закон о е-декларировании с учетом вето Зеленского.

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