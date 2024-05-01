Туреччина долучиться до позову в Суді ООН, де Ізраїль звинувачують у геноциді палестинців

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 1 травня оголосив про долучення Анкари до позову Південно-Африканської Республіки в Міжнародний суд ООН, де Ізраїль звинувачують у геноциді палестинського народу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Фідан заявив, що турецький уряд представив президенту Реджепу Таїпу Ердогану результат оцінки позову в Суді ООН, здійснений у межах проєкту стосовно Палестинської держави.

"Як Туреччина, ми вирішили долучитись до позову, поданого Південною Африкою проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН. Цим кроком ми сподіваємося, що процес у Міжнародному суді ООН буде просуватися в правильному напрямку", – оголосив голова турецького МЗС.

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Він додав, що Анкара також буде працювати "з усіма дружніми і союзними країнами", щоб з'ясувати, які ще кроки можна зробити для сприяння цьому позову та які сторони ще готові до нього долучитись.

Нагадаємо, в у грудні 2023 року Південна Африка подала позов проти Ізраїлю до Міжнародного суду ООН за звинуваченням у геноциді палестинського населення в секторі Гази. До скарги приєднались ще кілька країн, серед яких Ірландія.

У січні Міжнародний суд ООН у рішенні щодо тимчасових заходів постановив, що Ізраїль повинен вжити всіх заходів для запобігання актам геноциду в секторі Гази, але не наказав негайно припинити вогонь.

Водночас в іншому позові в Суді ООН судді відмовили Нікарагуа в задоволенні тимчасових заходів щодо Німеччини та заборонити їй надавати військову та іншу підтримку Ізраїлю.