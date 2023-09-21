Держави ЄС оцінюють ситуацію у Нагірному Карабаху та наразі не ухвалювали жодних рішень про введення санкцій проти Баку.

Про це у четвер на брифінгу заявив зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Стано коментував заклики, які лунають у Європарламенті, щодо введення санкцій проти Азербайджану.

"Будь-які санкційні рішення ухвалюють країни-члени. Країни-члени оцінюють актуальну ситуацію, яка розвивається у Нагірному Карабаху", – сказав він.

Стано підкреслив, що потенційна відповідь на ситуацію в Карабаху повинна бути міжнародною, тому держави ЄС цими днями консультуються з партнерами в рамках Генасамблеї ООН.

"На цьому етапі немає рішення країн членів про будь-які конкретні заходи, які будуть вжиті. Вони у процесі оцінювання після консультацій з партнерами… Відповідь повинна бути міжнародною", – зазначив речник, закликавши спостерігати за дебатами в Радбезі ООН у четвер, які будуть присвячені ситуації в Карабаху.

Ситуація у невизнаному Нагірному Карабаху загострилась 19 вересня, коли Азербайджан заявив, що починає "антитерористичні заходи" у регіоні.

Опівдні 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Це відбулось після того, як місцева карабаська влада заявила, що приймає умови Баку для припинення вогню.

21 вересня між представниками Азербайджану та Нагірного Карабаху відбуваються переговори для врегулювання ситуації.

Напередодні у зверненні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.