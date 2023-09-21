Страны ЕС пока не принимали решения о санкциях против Азербайджана – спикер

Государства ЕС оценивают ситуацию в Нагорном Карабахе и пока не принимали никаких решений о введении санкций против Баку.

Об этом в четверг на брифинге заявил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано комментировал звучащие в Европарламенте призывы о введении санкций против Азербайджана.

"Любые санкционные решения принимают страны-члены. Страны-члены оценивают актуальную ситуацию, которая развивается в Нагорном Карабахе", – сказал он.

Стано подчеркнул, что потенциальный ответ на ситуацию в Карабахе должен быть международным, поэтому государства ЕС на днях консультируются с партнерами в рамках Генассамблеи ООН.

"На этом этапе нет решения стран членов о каких-либо конкретных мерах, которые будут приняты. Они в процессе оценивания после консультаций с партнерами… Ответ должен быть международным",– отметил спикер, призвав наблюдать за дебатами в Совбезе ООН в четверг, которые будут посвящены ситуации в Карабахе.

Ситуация в непризнанном Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября, когда Азербайджан заявил, что начинает "антитеррористические мероприятия" в регионе.

В полдень 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Это произошло после того, как местные карабахские власти заявили, что принимают условия Баку для прекращения огня.

21 сентября между представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха проходят переговоры для урегулирования ситуации.

Накануне в обращении президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о восстановлении суверенитета страны.

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