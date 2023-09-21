Туреччина підняла процентну ставку на найвищий рівень за 20 років

Центральний банк Туреччини підняв процентну ставку вчетверте з червня, тоді як інфляція в країні становить близько 60%.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

У четвер центральний банк підвищив процентну ставку до 30%. Центральний банк оголосив, що готовий на подальші рішучі рішення і політика може ставати ще жорсткішою, доки країна не досягне значно кращого прогнозу інфляції.

Нова управлінська команда, яку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначив після переобрання, отримала розпорядження боротися з інфляцією, що є тривалою економічною проблемою Туреччини.

Фінансові експерти вважають, що значний внутрішній попит у Туреччині, підживлений передвиборчими подарунками і прагненням купувати товари, доки вони не подорожчали ще більше, створюють ризики ще більшої інфляції.

Проте у центральному банку зазначають, що підвищення податків і здешевлення ліри відносно долара в останні місяці вже відображаються на цінах і далі буде тенденція до уповільнення інфляції.

У червні 2023 Туреччина здійснила різкий розворот у монетарній політиці та почала підвищувати процентну ставку. До того Ердоган дотримувався політики утримання ставки на низькому рівні.

Нагадаємо, інфляція у єврозоні влітку стала найнижчою від початку повномасштабної війни РФ проти України.