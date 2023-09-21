Турция подняла процентную ставку на самый высокий уровень за 20 лет
Центральный банк Турции поднял процентную ставку в четвертый раз с июня, тогда как инфляция в стране составляет около 60%.
Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".
В четверг центральный банк повысил процентную ставку до 30%. Центральный банк объявил, что готов на дальнейшие решительные решения и политика может становиться еще жестче, пока страна не достигнет значительно лучшего прогноза инфляции.
Новая управленческая команда, которую президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил после переизбрания, получила распоряжение бороться с инфляцией, что является длительной экономической проблемой Турции.
Финансовые эксперты считают, что значительный внутренний спрос в Турции, подпитанный предвыборными подарками и стремлением покупать товары, пока они не подорожали еще больше, создают риски еще большей инфляции.
Однако в центральном банке отмечают, что повышение налогов и удешевление лиры относительно доллара в последние месяцы уже отражаются на ценах и дальше будет тенденция к замедлению инфляции.
В июне 2023 года Турция осуществила резкий разворот в монетарной политике и начала повышать процентную ставку. До этого Эрдоган придерживался политики удержания ставки на низком уровне.
Напомним, инфляция в еврозоне летом стала самой низкой с начала полномасштабной войны РФ против Украины.