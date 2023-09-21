Дуда пояснив, чому так і не зустрівся із Зеленським у Нью-Йорку

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не зміг провести анонсовану зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським "через фіксований час".

Про це Дуда розповів в інтерв’ю польському телеканалу TVN24, повідомляє "Європейська правда".

Польський лідер сказав, що в той час, коли він мав би зустрітися із Зеленським, "я стояв на трибуні (Генеральної асамблеї ООН. – Ред.) й виголошував промову".

При цьому Дуда додав, що пізніше "з його боку", зустріч могла б відбутися, "якби українська сторона висунула таку вимогу".

"Щойно буде можливість, я обов'язково поговорю з ним, але ми точно не будемо говорити при світлі камер. Тільки так, як ми вже говорили багато разів, ми будемо говорити віч-на-віч, так, як розмовляють двоє друзів, які хочуть вирішити різні складні ситуації", – розповів президент Польщі.

Водночас Дуда сказав, що вважає "несправедливим" слова Зеленського про те, що Польща своїми односторонніми обмеженнями на зерно готує "сцену для московського актора".

"Це суперечка, яка стосується певного маленького шматочка наших відносин. Не проєктуймо її на все, тому що вона не має під собою ніякого підґрунтя, і від неї виграють лише інші", – сказав він.

19 вересня президент України Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН сказав, що "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".

Через ці слова Польща викликала посла України.

Президент Литви Гітанас Науседа у четвер зустрівся окремо з президентами України і Польщі та закликав їх якомога швидше усунути розбіжності між країнами задля безпеки цілого регіону.

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