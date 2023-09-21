Дуда объяснил, почему так и не встретился с Зеленским в Нью-Йорке

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не смог провести анонсированную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским "из-за фиксированного времени".

Об этом Дуда рассказал в интервью польскому телеканалу TVN24, сообщает "Европейская правда".

Польский лидер сказал, что в то время, когда он должен был бы встретиться с Зеленским, "я стоял на трибуне (Генеральной ассамблеи ООН. – Ред.) и произносил речь".

При этом Дуда добавил, что позже "с его стороны", встреча могла бы состояться, "если бы украинская сторона выдвинула такое требование".

"Как только будет возможность, я обязательно поговорю с ним, но мы точно не будем говорить при свете камер. Только так, как мы уже говорили много раз, мы будем говорить с глазу на глаз, так, как разговаривают два друга, которые хотят решить различные сложные ситуации", – рассказал президент Польши.

В то же время Дуда сказал, что считает "несправедливым" слова Зеленского о том, что Польша своими односторонними ограничениями на зерно готовит "сцену для московского актера".

"Это спор, который касается определенного маленького кусочка наших отношений. Не проецируйте его на все, потому что он не имеет под собой никакой почвы, и от него выиграют только другие", – сказал он.

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН сказал, что "кое-кто в Европе играет в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

Из-за этих слов Польша вызвала посла Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг встретился отдельно с президентами Украины и Польши и призвал их как можно скорее устранить разногласия между странами для безопасности целого региона.

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