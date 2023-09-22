Байден анонсував доставку перших Abrams до України наступного тижня

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав терміни, коли до України доставлять перші танки Abrams.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час візиту до Білого дому свого українського колеги Володимира Зеленського, повідомляє CNN.

Деталізуючи перелік військової допомоги України в новому пакеті, американський лідер заявив, що наступного тижня перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну.

"Ми також зосереджені на зміцненні потенціалу протиповітряної оборони України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує тепло і світло в найхолодніші і найтемніші дні року", – додав Байден.

Звертаючись до Зеленського, президент США запевнив, що і демократи, і республіканці, і сім'ї по всій країні розуміють, за що бореться Україна.

"Це те, що покоління американців також захищали і зберігали. Це дуже просто: воля, свобода та суверенітет", – резюмував Байден.

Раніше речник Пентагону бригадний генерал Петрик Райдер, відповідаючи на запитання про терміни прибуття в Україну Abrams, вказав, що "все йде за графіком".

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про намір відправити танки Abrams в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що ці танки занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання її танків Leopard.

Перша партія танків Abrams, які США надають Україні, була схвалена до відправки на початку серпня.

В одному з останніх пакетів допомоги від США містяться снаряди зі збідненим ураном для Abrams.