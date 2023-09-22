Байден анонсировал доставку первых Abrams в Украину на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал сроки, когда в Украину доставят первые танки Abrams.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время визита в Белый дом своего украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщает CNN.

Детализируя перечень военной помощи Украине в новом пакете, американский лидер заявил, что на следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину.

"Мы также сосредоточены на укреплении потенциала противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить критически важную инфраструктуру, которая обеспечивает тепло и свет в самые холодные и темные дни года", – добавил Байден.

Обращаясь к Зеленскому, президент США заверил, что и демократы, и республиканцы, и семьи по всей стране понимают, за что борется Украина.

"Это то, что поколения американцев также защищали и сохраняли. Это очень просто: свобода, свобода и суверенитет", – резюмировал Байден.

Ранее представитель Пентагона бригадный генерал Петрик Райдер, отвечая на вопрос о сроках прибытия в Украину Abrams, указал, что "все идет по графику".

Администрация президента США Джо Байдена объявила о намерении отправить танки Abrams в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что эти танки слишком сложны и тяжелы в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке ее танков Leopard.

Первая партия танков Abrams, которые США предоставляют Украине, была одобрена отправкой в начале августа.

В одном из последних пакетов помощи от США находятся снаряды с обедненным ураном для Abrams.