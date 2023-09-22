Протестующие блокируют улицы в Ереване, есть задержанные
Пятница, 22 сентября 2023, 10:31
Рано утром в Ереване протестующие перекрыли несколько улиц, требуя отставки премьер-министра из-за "сдачи" Карабаха.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила армянская редакция "Радио Свобода".
Митингующие перекрыли проспект Мясникяна, а также ненадолго перекрыли улицу Сарьяна.
Есть задержанные, среди них – бывший оппозиционный депутат Андраник Теванян. Ранее он призывал к блокаде здания правительства.
О количестве задержанных полиция пока официально не сообщает.
Под зданием правительства собралось большое количество правоохранителей.
Накануне во время митинга оппозиция призвала перекрыть улицы Еревана с самого утра и делать это до устранения Никола Пашиняна с должности.
Вчера оппозиция также заявила, что попытается заблокировать здание правительства, чтобы сорвать сегодняшнее заседание исполнительной власти. Правительство обычно заседает в 11:00, но за несколько минут до начала заседания в пятницу правительство сообщило об изменении времени на 10:00.
Акции протеста в Ереване начались после того, как 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.
Местные власти непризнанного Нагорного Карабаха согласились на переговоры с Баку. Азербайджан заявил, что фактически вернул контроль над сепаратистским регионом и пообещал амнистию карабахским армянам, которые сложат оружие.
Пашинян заявил, что Армения готова принять беженцев из Нагорного Карабаха.
Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации.
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