Протестующие блокируют улицы в Ереване, есть задержанные

Рано утром в Ереване протестующие перекрыли несколько улиц, требуя отставки премьер-министра из-за "сдачи" Карабаха.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила армянская редакция "Радио Свобода".

Митингующие перекрыли проспект Мясникяна, а также ненадолго перекрыли улицу Сарьяна.

Есть задержанные, среди них – бывший оппозиционный депутат Андраник Теванян. Ранее он призывал к блокаде здания правительства.

О количестве задержанных полиция пока официально не сообщает.

Под зданием правительства собралось большое количество правоохранителей.

ФОТО: FACTOR TV

Накануне во время митинга оппозиция призвала перекрыть улицы Еревана с самого утра и делать это до устранения Никола Пашиняна с должности.

Вчера оппозиция также заявила, что попытается заблокировать здание правительства, чтобы сорвать сегодняшнее заседание исполнительной власти. Правительство обычно заседает в 11:00, но за несколько минут до начала заседания в пятницу правительство сообщило об изменении времени на 10:00.

Акции протеста в Ереване начались после того, как 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

Местные власти непризнанного Нагорного Карабаха согласились на переговоры с Баку. Азербайджан заявил, что фактически вернул контроль над сепаратистским регионом и пообещал амнистию карабахским армянам, которые сложат оружие.

Пашинян заявил, что Армения готова принять беженцев из Нагорного Карабаха.

Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации.

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