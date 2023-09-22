ЄСПЛ задовольнив прохання Вірменії та застосував щодо Азербайджану тимчасовий захід

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання уряду Вірменії щодо ситуації в Карабаху і застосував до Азербайджану тимчасовий захід.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода", повідомив офіс представництва Вірменії з міжнародних правових питань.

Згідно з повідомленням, ЄСПЛ зобов'язав Азербайджан утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до порушення прав, гарантованих статтями 2 (право на життя) і 3 (заборона тортур) Конвенції з прав людини.

Також ЄСПЛ ухвалив рішення терміново повідомити про це Комітет міністрів Ради Європи.

Вірменія звернулася до ЄСПЛ з проханням застосувати тимчасовий захід проти Азербайджану, з метою запобігання незворотних втрат, що загрожують правам цивільного населення в Нагірному Карабаху.

Зокрема, в Єревані вимагали зобов'язати Азербайджан припинити обстріли всіх цивільних об'єктів, населених пунктів і населення.

Нагадаємо, 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху.

Місцева влада невизнаного Нагірного Карабаху погодилась на переговори з Баку. Азербайджан заявив, що фактично повернув контроль над сепаратистським регіоном та пообіцяв амністію карабаським вірменам, які складуть зброю.

Пашинян заявив, що Вірменія готова прийняти біженців з Нагірного Карабаху.

Європейський Союз засудив військові дії Азербайджану проти вірменського населення Нагірного Карабаху і пригрозив заходами у разі погіршення ситуації та примусового виселення населення.

Детально про останні події читайте у статті: Третя карабаська. Чому почалася нова війна на Кавказі та якими будуть її наслідки.