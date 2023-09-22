ЕСПЧ удовлетворил просьбу Армении и применил в отношении Азербайджана временную меру

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство правительства Армении по ситуации в Карабахе и применил к Азербайджану временную меру.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода", сообщил офис представительства Армении по международным правовым вопросам.

Согласно сообщению, ЕСПЧ обязал Азербайджан воздерживаться от любых действий, которые могут привести к нарушению прав, гарантированных статьями 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток) Конвенции по правам человека.

Также ЕСПЧ принял решение срочно уведомить об этом Комитет министров Совета Европы.

Армения обратилась в ЕСПЧ с просьбой применить временную меру против Азербайджана, с целью предотвращения необратимых потерь, угрожающих правам гражданского населения в Нагорном Карабахе.

В частности, требовали обязать Азербайджан прекратить обстрелы всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.

Напомним, 20 сентября, после суток боевых действий, Министерство обороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе.

Местные власти непризнанного Нагорного Карабаха согласились на переговоры с Баку. Азербайджан заявил, что фактически вернул контроль над сепаратистским регионом и пообещал амнистию карабахским армянам, которые сложат оружие.

Пашинян заявил, что Армения готова принять беженцев из Нагорного Карабаха.

Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации и принудительного выселения населения.

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