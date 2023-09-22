Катастрофічні повені у Греції пошкодили міст 16-го сторіччя та інші пам’ятки

Внаслідок повеней на Фессалійській рівнині у Греції постраждали чимало пам’яток культури, у тому числі міст XVI сторіччя.

Як повідомляє Balkan Insight, пише "Європейська правда", про це розповіла міністерка культури Ліна Мендоні.

У міністерстві культури підбили підсумки наслідків пам’яток у регіоні після катастрофічних повеней на Фессалійській рівнині, що пошкодили будинки і майно тисяч людей та призвели до загибелі 16 осіб.

Найбільше постраждав Саракінський міст (Γεφύρι Σαρακίνας), що датується XVI сторіччям, в районі монастиря Метеора біля міста Трікала – там обвалилася центральна частина.

Цей міст вважається одним з видатних зразків інженерної справи того часу.

Поблизу міста Ларісса постраждала церква ХІХ сторіччя з цінними фресками, там обвалилася одна стіна. Ще дві церкви у регіоні, XІV і XIX сторіччя, зазнали підтоплення, але конструкційних пошкоджень немає.

Міністерка додала, що фахівці відомства почнуть продумувати заходи для захисту культурної спадщини від екстремальних явищ, які останніми роками через зміни клімату стають усе частішими.

Внаслідок повеней обвалився також сучасний автомобільний міст.